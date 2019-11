Activision Blizzard : Jefferies reste à l'achat

27/11/2019 | 14:24

L'analyste Jefferies confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur le titre Activision Blizzard.



'Après un déclin progressif depuis les premiers sommets, CoD Mobile est de nouveau dans le top 5 des applications les plus rentables (uniquement aux États-Unis) avec le lancement de 'Zombies' le 11/24. Il s'agit également d'un top 5 des applications dans 45 autres pays. Les critiques restent solides', apprécie Jefferies.



Le broker confirme ainsi son objectif de cours de 65 dollars sur la valeur.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.