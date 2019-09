Activision Blizzard : Jefferies revoit sa cible à la hausse

12/09/2019 | 15:13

L'analyste Jefferies annonce ce jeudi revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre Activision Blizzard, après avoir interrogé quelque 600 joueurs de jeux vidéo américain sur leur intérêt pour les prochains jeux du groupe américain.



“Call of Duty Modern Warfare 4 est le jeu le plus demandé, avec 36% des joueurs qui prévoient d'acheter le jeu. (...) Nous estimons que chaque million d'unités vendues contribue à environ 3 cents au BPA annuel. Par ailleurs, l'intérêt des 'Fortniens' (joueurs de Fortnite, NDLR) semble s'estomper, comme en témoigne le déclin du nombre de téléspectateurs sur Twitch et les résultats du sondage, qui montrent que près de 68% des membres du panel ne jouent pas à ce jeu”, retient l'analyste, à l'achat sur la valeur.



La nouvelle cible de Jefferies est donc de 65 dollars, à comparer à un cours actuel tout juste en-dessous de 55 dollars.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.