ACTIVISION BLIZZARD : Berenberg débute le suivi à Conserver

Berenberg a entamé le suivi d’Activision Blizzard avec une recommandation Conserver et un objectif de cours de 80 dollars. Le bureau d’études juge que le titre est actuellement correctement valorisé, celui-ci affichant une prime significative par rapport à ses concurrents et évoluant sur ses plus hauts historiques. Il souligne que le groupe possède les meilleures propriétés intellectuelles et dispose de nombreuses opportunités pour les valoriser. Mais, ajoute l’analyste, le marché le sait déjà.