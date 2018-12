ACTIVISION BLIZZARD : JPMorgan adopte une recommandation positive

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a relevé sa recommandation sur Activision Blizzard de Neutre à Surpondérer avec un objectif de cours rétrogradé à 66 dollars contre 72 dollars auparavant. Le bureau d’études souligne que l’action est en baisse de 45 % par rapport à son plus haut historique atteint début octobre, et qu'elle se négocie maintenant à 16,5 fois les bénéfices attendus, comparativement à 25,5 fois et 23 fois en moyenne sur 1 et 3 ans." Nous pensons que les investisseurs se concentrent désormais trop sur l'exécution et la croissance à court terme, créant ainsi un point d'entrée attrayant pour ce qui reste une histoire à long terme fascinante motivée par une tendance lourde de la transition vers le numérique, l'exportation des principales franchises sur mobile, une base de consoles et de joueurs en expansion et une innovation continue dans les services live ", explique le broker.