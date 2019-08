ACTIVISION BLIZZARD : les perspectives du troisième trimestre déçoivent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Activision Blizzard a dévoilé jeudi soir des résultats supérieurs aux attentes au titre du deuxième trimestre 2019, mais des perspectives décevantes pour son troisième trimestre. Ainsi, l’éditeur américain de jeux vidéo a publié un bénéfice net de 328 millions de dollars au deuxième trimestre, ou 43 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 402 millions de dollars, ou 52 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 53 cents, dépassant le consensus FactSet qui visait 26 cents.Pour sa part, le chiffre d'affaires d'Activision s'établit à 1,4 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre 1,64 milliard un an plus tôt.Pour le troisième trimestre, Activision anticipe un bénéfice par action ajusté de 20 cents, pour un chiffre d'affaires de 1,11 milliard, décevant les prévisions du marché ( respectivement 40 cents et 1,36 milliard).