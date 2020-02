ACTIVISION BLIZZARD : les profits dépassent les attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Activision Blizzard a présenté des résultats meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin décembre, le bénéfice net de l'éditeur de jeux vidéo s'est élevé à 525 millions de dollars, soit 68 cents par action, contre un bénéfice de 685 millions de dollars (89 cents par action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,23 dollars, soit 4 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires du studio a reculé de 16,6% à 1,986 milliard de dollars. Les revenus numériques ont atteint 1,44 milliard de dollars.Sur une base ajustée, le chiffre d'affaires d'Activision Blizzard s'est élevé à 2,71 milliards de dollars alors que le marché anticipait 2,67 milliards.Au premier trimestre, le studio éditant la série Call of Duty et World of Warcraft est vise un bénéfice par action ajusté de 35 cents et un chiffre d'affaires de 1,275 milliard de dollars. Le marché est plus optimiste tablant sur 39 cents et 1,35 milliard de dollars.Sur l'année, Activision Blizzard cible un bénéfice par action ajusté de 2,35 dollars et un chiffre d'affaires de 6,725 milliards de dollars. Wall Street vise 2,49 dollars et 6,92 milliards de dollars.