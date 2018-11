Activision Blizzard : Après le lancement record sur PC en 2017, la communauté de jeu PC va recevoir Destiny 2 gratuitement

Destiny 2 célébre en novembre une année de présence sur la plateforme Battle.net® de Blizzard Entertainment de New Guardians Gifted Destiny 2 — Les joueurs actuels de Destiny 2 recevront un emblème anniversaire exclusif en décembre via Battle.net

Tous les joueurs sont invités à participer à la nouvelle activité hybride et exclusive 4v4 dans le nouveau mode populaire « Gambit », inclus dans Destiny 2: Forsaken du 9 au 11 novembre

Destiny 2 a attiré des légions de fans inconditionnels et est apprécié par des millions de joueurs du monde entier depuis son lancement en 2017. Maintenant, cette base de fans est sur le point de s'agrandir car de nouveaux Gardiens vont pouvoir pénétrer dans le monde de Destiny 2 gratuitement au mois DE novembre. Pour célébrer une année entière sur PC, Bungie et Activision, en collaboration avec Blizzard Entertainment, ont annoncé que du 2 au 18 novembre, tous les abonnés à la plateforme de jeu Battle.net de Blizzard qui n'ont pas encore acheté Destiny 2—ou tout nouveau membre rejoignant Battle.net—auront la possibilité de réclamer le jeu en cadeau.

Destiny 2 sera disponible gratuitement sur l'application Battle.net pendant un peu plus de deux semaines en novembre, et les joueurs auront la possibilité de télécharger le jeu une fois qu'ils l’auront réclamé en cadeau.* Les nouveaux comptes Battle.net créés après 11h00, heure avancée du Pacifique, le 2 novembre 2018 devront accepter la fonction SMS Protect de Blizzard avant de demander à obtenir leur licence de jeu. Destiny 2 peut être obtenu depuis le site https://account.blizzard.com/gifts/.

Les joueurs existants de Destiny 2 PC recevront un emblème exclusif non disponible ailleurs, qui deviendra disponible en décembre, pour commémorer le premier anniversaire la présence du jeu sur Battle.net. De plus, les nouveaux Gardiens auront la possibilité d’essayer le nouveau mode « Gambit » de Destiny 2: Forsakendu 9 au 11 novembre 2018, pendant le week-end de Gambit gratuit. Gambit est une activité hybride et exclusive 4v4 incluse dans Destiny 2: Forsaken. Plus de détails sont disponibles sur http://www.DestinyTheGame.com/Battlenet/.

« Nous savons que les joueurs de Destiny qui souhaitent jouer sur PC s’attendent à une expérience incroyable, qu'ils jouent seuls ou avec leurs amis. Nous voulions donc garder à l’esprit les exigences les plus strictes de la communauté PC et accueillir en même temps les communautés PC de Battle.net et de Bungie », a déclaré Steve Cotton, directeur pour le jeu Destiny 2: Forsaken chez Bungie. Il a ajouté : « Avec ce cadeau, nous avons hâte d'accueillir de nouveaux Gardiens dans notre univers. »

Unique en son genre, la franchise Destiny est acclamée dans le monde entier depuis sa sortie en 2014, qui a été suivie en 2017 par le lancement record sur PC de Destiny 2, le plus important lancement PC de toute l'histoire d'Activision Publishing, si l'on se base sur le nombre d'unités. Développé par Bungie, et déployé sur PC en partenariat avec Vicarious Visions, Destiny 2 offre une expérience PC native avec des fonctionnalités spécifiques au PC, telles que : prise en charge de la résolution 4K, cadence d'images sans limitation, prise en charge complète de la souris et du clavier avec mappage personnalisé des touches, discussion en mode texte, champ de vision réglable, écran de configuration détaillé pour l'ordinateur, prise en charge 21:9 et triple moniteur, et HDR Dans le scénario deDestiny 2, la dernière ville sur Terre vient de tomber et git en ruine. Les joueurs doivent maîtriser de nouvelles compétences et de nouvelles armes pour rallier les forces de la ville et reconquérir leur habitat.

Destiny 2 PC fonctionne sur Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Configurations minimales requises pour le jeu PC : processeur Intel Core i3-3250, Intel Pentium G4560 ou AMD FX-4350, ainsi qu'une carte GeForce GTX 660 2 Go, GTX 1050 2 Go ou Radeon HD 7850. De plus, 6 Go de RAM, ainsi que 104 Go d'espace disque et une connexion à Internet sont nécessaires.

Pour plus d'informations sur le jeu, visitez le site www.DestinyTheGame.com et suivez les réseaux sociaux officiels de Destiny sur Facebook et @DestinyTheGame sur Instagram et Twitter. La communauté des joueurs peut interagir directement avec les développeurs sur www.Bungie.net, Facebook, en suivant @Bungie sur Twitter, sur Instagram et sur Twich via www.Twitch.tv/Bungie.

