Activision Blizzard : BPA largement sous les attentes

07/02/2020 | 13:11

Activision Blizzard a publié jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) en recul de 31% à 62 cents au titre des trois derniers mois de 2019, un niveau supérieur de près de 20 cents à sa dernière estimation, mais deux fois inférieur au consensus.



La marge opérationnelle ajustée de l'éditeur de jeux vidéo -exploitant notamment 'Call of Duty' et 'World of Warcraft'- s'est établie à 30%, pour des revenus en repli de 16% à 1,99 milliard de dollars, dont 1,44 milliard provenant des canaux numériques.



Pour l'ensemble de l'année 2019, Activision Blizzard a engrangé un BPA ajusté de 2,31 dollars et des revenus de 6,49 milliards de dollars, et déclare anticiper pour l'exercice en cours 2,22 dollars et 6,45 milliards respectivement.



