Activision Blizzard : BPA trimestriel supérieur aux attentes

09/08/2019 | 09:33

Activision Blizzard a publié jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 53 cents au titre du deuxième trimestre 2019, un niveau supérieur de 18 cents à son objectif présenté en mai dernier et le double du consensus de marché.



La marge opérationnelle ajustée de l'éditeur de jeux vidéo -exploitant notamment 'Call of Duty' et 'World of Warcraft'- s'est établie à 32%, pour des revenus en repli de 15% à 1,4 milliard de dollars, dont 1,09 milliard provenant des canaux numériques.



Pour l'ensemble de l'année 2019, Activision Blizzard vise un BPA ajusté de 2,02 dollars et des revenus de 6190 millions de dollars, à comparer à des prévisions de 1,85 dollar et 6025 millions respectivement il y a trois mois.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.