Activision Blizzard : Consumer Products Group revient au Brand Licensing Europe 2018 avec, au-devant de la scène, une croissance internationale impressionnante et des partenariats de classe mondiale

Poursuite de son expansion internationale sur les marchés européens, asiatiques, et latino-américains, promotion de nouveaux partenaires dans les secteurs de la distribution et du style de vie pour la prochaine gamme de produits de consommation.

Afin de stimuler la poursuite de l’expansion internationale de certains de ses actifs les plus appréciés du moment, Activision Blizzard Consumer Products (ABCPG) revient au Brand Licensing Europe 2018 (BLE) avec un répertoire de franchises adorées par les fans et des partenaires de tout premier plan. Marquant le retour du groupe au BLE depuis ses débuts à l’international l’an dernier, ABCPG fait une action d’éclat avec son expansion continue sur le marché mondial, grâce à un ensemble de nouveaux partenariats dans les domaines du style de vie, des jouets et des jeux, afin d’offrir aux fans de nouvelles manières de jouer, d’afficher, de porter et d’incarner les marques qu’ils adorent. Revenant au BLE afin de représenter un répertoire de titres emblématiques au succès planétaire, dont Call of Duty®: Black Ops 4, Spyro™ Reignited Trilogy, Crash Bandicoot™ N.Sane Trilogy et Bungie’s Destiny d’Activision, et Overwatch®, Hearthstone® et World of Warcraft® de Blizzard Entertainment, la présence de l’entreprise sera également l’occasion de présenter des produits de Nerf, New Era, McFarlane et plus encore. Offrant des opportunités intéressantes pour la licence multicatégorie, les futures franchises de l’entreprise proposeront des produits à la jouabilité exceptionnelle, de récit linéaire, de sport électronique et de consommation pour son public mondial de plus de 352 millions de joueurs et fans.

« Activision Blizzard Consumer Products Group est ravi de revenir au BLE afin de présenter sa liste croissante de partenariats qui favoriseront l’engagement des fans en faveur de leurs franchises préférées, selon des façons nouvelles et innovantes », a déclaré Philippe Bost, vice-président des Produits de consommation internationaux pour Activision Blizzard. « Alors que nos programmes de produits continuent de se développer sur le marché international, nous sommes stimulés par la perspective de continuer à redéfinir la manière dont des marques populaires, telles que Call of Duty et Overwatch, sont perçues par les fans du monde entier ».

Un engagement continu en faveur de la croissance internationale

Avec, au premier plan, des franchises emblématiques, telles que Call of Duty et Crash Bandicoot d’Activision et Overwatch de Blizzard, ABCPG démontre sa constance dans son engagement visant à trouver de nouvelles manières de donner vie aux actifs essentiels d’Activision et de Blizzard, notamment en Europe et sur les marchés asiatiques et latino-américains, et ce, grâce à des partenariats avec des distributeurs, tels qu’UNIQLO et Primark.

Lancement de partenariats de classe mondiale

Overwatch : En collaboration avec un certain nombre de partenaires mondiaux, dont notamment Hasbro, Nerf et LEGO Group, ABCPG s’emploie à travailler avec des sociétés affiliées de premier plan afin de créer, pour le public mondial des joueurs, des produits de haute qualité et intimement liés aux actifs populaires de Blizzard. Nos partenariats Overwatch extrêmement attendus comprennent, pour les fans, un large éventail de modes d’interactions avec leurs franchises préférées, dont des vêtements, des articles à collectionner et des jouets, entre autres catégories, ainsi que des partenariats encore à annoncer.

Grâce au partenariat avec Funko, ABCPG a étendu les offres afin d’inclure désormais des produits dans Loungefly, la marque emblématique de Funko, ainsi que des peluches, des vêtements et des produits de décoration d’intérieur. ABCPG travaille de plus avec Good Smile afin d’étendre son offre de produits de base et lancer cet automne le tout premier produit exclusif Blizzard de l’entreprise.

Call of Duty® : Black Ops 4 : Avec le lancement de nouveaux partenariats, tels que BAIT, Supra, Hype et New Era - lesquels s’ajoutent aux partenariats similaires avec des partenaires préexistants, dont Mattel, Astro et Kontrol Freek - la communauté Call of Duty aura désormais de nouvelles opportunités d’interagir avec la franchise 365 jours par an. Les fans peuvent en effet attendre avec impatience davantage de collaborations avec des marques haut de gamme à l’avant-garde de la mode, dans le sillage et en célébration de la sortie de Call of Duty: Black Ops 4.

Bungie’s Destiny : Avec la sortie du très attendu et révolutionnaire Destiny 2: Forsaken, Bungie lance de nouveaux partenariats avec Gaya Entertainment et Level Up Wear afin d’étendre à l’international les offres de produits, parallèlement à la publication de livres avec Blizzard Entertainment. Le dernier livre de Bungie publié en partenariat avec Blizzard Entertainment, Destiny Grimoire Anthology, Vol. I, est désormais disponible en précommande avec des éditions en langues étrangères, et d’autres titres seront annoncés prochainement. Le programme de produits enregistre une croissance internationale avec la désignation récente de Bits and Pixels comme agence de concession de licences pour les territoires de la région EMEA. Pour les questions relatives à la concession de licences sur Destiny, veuillez contacter : licensing@bungie.com.

Sports électroniques

The Overwatch League™ est la première grande ligue de sports électroniques professionnels mondiale dont les équipes sont basées dans des villes. Favorisant d’une part la croissance globale du jeu professionnel standard, le succès de la saison inaugurale de Overwatch League a, de plus, ouvert de nouvelles opportunités produits aux partenaires licenciés du monde entier.

Proposant un passionnant événement de Grandes finales l’été prochain en direct devant un public complet au Barclays Center à Brooklyn, dans la ville de New York, la ligue est récemment passée de 12 à 20 équipes - offrant ainsi une base solide pour des connexions approfondies avec des bases de fan passionnées sur des marchés de plus en plus importants dans le monde pour la saison 2019.

À propos d’Activision Blizzard Consumer Products Group

Activision Blizzard Consumer Products Group est une division d’Activision Blizzard (NASDAQ : ATVI), une société S&P 500 et la société autonome de divertissement interactif la plus prospère au monde. S’appuyant sur les activités existantes dans le secteur des produits de consommation, la division nouvellement formée, Activision Blizzard Consumer Products Group regroupe les franchises de l’avenir d’Activision, de Blizzard et de King. La division aime énormément travailler avec les meilleurs partenaires à travers le monde pour créer des produits d’une qualité et d’une pertinence élevées, qui offrent aux fans de nouvelles façons de jouer, d’afficher, de porter et de vivre les marques qu’ils aiment. Activision Blizzard rassemble des franchises de divertissement fortement emblématiques et appréciées, notamment Call of Duty®, Crash Bandicoot, Spyro™ et Skylanders® d’Activision ; World of Warcraft®, Hearthstone® et Overwatch® de Blizzard Entertainment ; sans oublier Candy Crush™ de King Digital Entertainment et Destiny de Bungie.

