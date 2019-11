Activision Blizzard : au-dessus des attentes au T3

08/11/2019 | 14:33

Activision Blizzard a publié jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) en baisse à 38 cents au titre du troisième trimestre (42 cents à la même période en 2018), un niveau supérieur de dix-huit cents à son propre objectif pour cette période, et supérieur de quinze cents au consensus de marché.



La marge opérationnelle ajustée de l'éditeur de jeux vidéo -exploitant notamment 'Call of Duty' et 'World of Warcraft'- s'est stabilisée à 27%, pour des revenus à 1,28 milliard de dollars, contre 1,51 milliard de dollars au T3 2018.



Pour l'ensemble de l'année calendaire 2019, Activision Blizzard anticipe un BPA ajusté de 2,13 dollars et des revenus de 6,315 milliards de dollars.





