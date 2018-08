Activision Blizzard : dépasse largement les attentes

03/08/2018 | 12:10

Activision Blizzard a publié jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 13% à 62 cents au titre du deuxième trimestre, un record pour cette partie de l'année et un niveau supérieur de 26 cents au consensus de marché.



La marge opérationnelle ajustée de l'éditeur de jeux vidéo -exploitant notamment 'Call of Duty' et 'World of Warcraft'- s'est établie à 35%, pour des revenus à peu près stables à 1,64 milliard de dollars, dont 1,26 milliard provenant des canaux numériques.



Pour l'ensemble de l'année calendaire 2018, Activision Blizzard anticipe un BPA ajusté de 2,46 dollars et des revenus de 7355 millions de dollars, dont respectivement 0,37 dollar et 1490 millions au titre du trimestre en cours.



