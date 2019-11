Activision Blizzard : en baisse, un analyste reste à l'achat

04/11/2019 | 16:12

Le titre Activision Blizzard s'affiche en baisse de -2% ce lundi, en dépit d'une analyse positive de Jefferies, qui confirme sa recommandation 'achat' sur le titre, convaincu que le calendrier de lancement de jeux du groupe américain soutiendra le titre et les résultats.



'Notre modèle est inchangé et nous prévoyons un BPA de 2,68 dollars en 2020, soit 6% de plus que le consensus. La société publie son rapport trimestriel ce jeudi et nous pensons que le risque sur les guidance est en grande partie supprimé, du fait des récents lancements réussis', retient l'analyste.



Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 65 dollars sur le titre.



