Activision soutenu par une recommandation de Goldman Sachs

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--L'action Activision Blizzard bondit de 3,5%, à 43,78 dollars, mardi à Wall Street après un relèvement de recommandation de Goldman Sachs, qui est passé de "neutre" à "acheter" sur le titre et l'a intégré à sa liste d'investissements prioritaires. L'analyste Michael Ng estime que l'éditeur de jeux vidéo est sur la voie d'une "inflexion de ses bénéfices". La contribution du jeu en ligne "Overwatch" est en particulier susceptible de s'améliorer avec l'arrivée de nouveaux événements coopératifs comme Storm Rising, tout comme celle des franchises "Hearthstone" et "World of Warcraft". Goldman Sachs souligne également que les annonces de nouveaux jeux à venir génèrent un potentiel de hausse des bénéfices. L'action Activision a reculé de 5% depuis le début de l'année, contre un gain de 13% pour l'indice S&P 500.

-Emily Bary, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed : LBO

