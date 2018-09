La gamme diversifiée des produits grand public à thème, inspirés de Call of Duty®: Black Ops 4 offrira aux fans de nouvelles façons d’interagir avec Call of Duty®

Collaborations avec les partenaires de premier plan, McFarlane Toys, BAIT, Primark et Hype

La sortie dans le monde de Call of Duty: Black Ops 4 est prévue pour le 12 octobre

Pour célébrer le lancement prochain du très attendu Call of Duty: Black Ops 4, Activision Blizzard Consumer Products Group (ABCPG) va offrir aux fans des modes d’interaction passionnants avec la marque, grâce à de nouveaux partenariats mondiaux avec McFarlane Toys et BAIT, entre autres. Le 12 octobre et tout au long de l’année, les fans se verront offrir de nouvelles façons de jouer, d’afficher et de porter des vêtements, en prévision de la sortie de ce qui devrait être le jeu Call of Duty le plus intense et le plus captivant à ce jour.

« La marque Call of Duty est un monument du divertissement qui rassemble une communauté incroyable et passionnée dans le monde entier. Maintenant que nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la sortie de la nouvelle version qui s’annonce électrisante, nous mettons en œuvre des programmes pour stimuler l’enthousiasme des fans au-delà du jeu, grâce à des articles parmi les plus solides et culturellement pertinents de l’industrie du divertissement, allant à la rencontre de pratiquement tous les groupes démographiques avec nos produits sous licence de classe mondiale », a déclaré Tim Kilpin, PDG et chef de la direction d’Activision Blizzard Consumer Products Group. « L’élargissement des collaborations d’ABCPG avec des partenaires mondiaux contribuera à susciter et à maintenir l’enthousiasme dans la mesure où la gamme de produits va s’étendre à des catégories familières et jusqu’ici inexploitées, notamment les vêtements, les objets de collection et les chaussures. »

La gamme comprend un ensemble de collections et de collaborations avant-gardistes, en plus d’objets de collection très recherchés.

Points forts des partenariats et des produits:

McFarlane Toys : Figurines Call of Duty

McFarlane Toys donne vie aux personnages de Call of Duty. Couvrant tout l’historique de la franchise Call of Duty, ces figurines légendaires sont complètement décorées avec leurs uniformes emblématiques et présentent plus de 14 points d’articulation pour assurer une pose dynamique. Toutes les figurines et tous les accessoires ont été conçus et sculptés avec des articles propres au jeu ! Disponible cet automne dans les magasins Target et GameStop à travers tout le pays, et en ligne sur le site Web de McFarlane.

Objets de collection Activision : Statuettes de zombies Call of Duty

Pour célébrer le 10e anniversaire des personnages de Call of Duty: Black Ops Zombies Origins, Treyarch Studios présente les toutes premières statuettes Call of Duty collector et haut de gamme. Chaque statuette de l’un des personnages très appréciés du jeu Zombies Origins est reproduite à l’échelle 1:6, peinte à la main et très détaillée. Les stocks sont limités. Disponible uniquement via la boutique en ligne officielle de Call of Duty.

BAIT : Collection Capsule de Call of Duty

Maintenant disponible, BAIT, le détaillant haut de gamme de concept « brick and click » présent dans les secteurs de la chaussure, des vêtements et des objets de collection, offre aux fans la Collection Capsule BAIT: Call of Duty. La nouvelle collection met sous les projecteurs Call of Duty: Black Ops 4 Zombies avec deux t-shirts inspirés des Zombies, en édition limitée, et pouvant être achetés à la boutique BAIT de San Diego ou en ligne.

Primark : Articles d’habillement exclusifs

La boutique Primark, célèbre détaillant irlandais de vêtements et d’accessoires, propose aux fans une gamme complète basée sur Call of Duty: Black Ops 4 comprenant un large éventail d’articles d’habillement, notamment des t-shirts, des sweatshirts, des joggings, des sous-vêtements, des vêtements de nuit, des vêtements de détente, des chaussettes, des chapeaux, des gants, des écharpes et des chaussons. Disponibles dès le 12 octobre, tous les articles peuvent être achetés dans les boutiques Primark du monde entier, ou en ligne sur www.Primark.com.

Hype

En collaboration avec la marque de streetwear britannique Hype, la communauté Call of Duty peut désormais acheter des produits de la gamme exclusive Capsule de Call of Duty: Black Ops 4. Comprenant des t-shirts, des sweats à capuche, des vestes, des bas de jogging, des sacs, des articles de chapellerie, des cordons et des écharpes, la gamme Capsule Black Ops 4 est actuellement disponible dans les boutiques Hype et en ligne sur www.justhype.co.uk.

Call of Duty: Black Ops 4 relève la barre en matière de jeux multijoueurs, avec une expérience de combat où la jouabilité tactique et les choix du joueur sont optimisés. On prévoit en outre la plus grande offre Zombies de premier jour, avec trois expériences complètes au lancement, et le mode Blackout, qui offrira aux joueurs une expérience de type « Bataille royale » qui durera jusqu’à ce que le dernier concurrent en lice ait remporté le jeu. En hommage à la série Black Ops, Blackout rassemble les personnages favoris des fans, les armes et les parties emblématiques des cartes classiques, le tout sur la plus grande carte de toute l’histoire de la franchise, avec des véhicules terrestres, maritimes et aériens.

Call of Duty: Black Ops 4 sera disponible pour le système PlayStation®4, Xbox One et sur PC dans le monde entier à partir du 12 octobre. Le jeu est classé M pour « Mature » (Peut contenir du sang et des scènes de carnage, des références à la drogue, des scènes de violence intense et un langage grossier). Pour obtenir de plus amples informations et consulter les dernières nouvelles, rendez-vous sur : www.callofduty.com, www.youtube.com/callofduty , et suivez @CallofDuty et @Treyarch sur Twitter, Instagram et Facebook.

Pour la liste des articles, voir : https://www.webcargo.net/d/14583811/plek984XRH/

À propos d’Activision Blizzard Consumer Products Group

Activision Blizzard Consumer Products Group est une division d’Activision Blizzard (NASDAQ : ATVI), une société S&P 500, et la société autonome de divertissement interactif la plus prospère au monde. S’appuyant sur les activités existantes dans le secteur des produits de consommation, la division nouvellement formée, Activision Blizzard Consumer Products Group regroupe les franchises de l’avenir d’Activision, de Blizzard et de King. La division aime énormément travailler avec les meilleurs partenaires à travers le monde pour créer des produits d’une qualité et d’une pertinence optimales, qui offrent aux fans de nouvelles façons de jouer, d’afficher, de porter et de vivre les marques qu’ils aiment. Activision Blizzard rassemble des franchises de divertissement fortement emblématiques et appréciées, notamment Call of Duty®, Crash Bandicoot, Spyro et Skylanders® d’Activision ; World of Warcraft®, Hearthstone® et Overwatch® de Blizzard Entertainment ; sans oublier Candy Crush™ et Bungie’s Destiny de King Digital Entertainment.

