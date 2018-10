ADA :Communiqué sur les résultats de ADA au premier semestre 2018

ALADA EURONEXT GROWTH

Clichy, le 26 octobre 2018

COMMUNIQUÉ





Résultats du 1er semestre 2018 du Groupe ADA

N°1 de la location de véhicules en France



Progression du chiffre d'affaires des enseignes : +11%

Le jeudi 25 octobre 2018, le Conseil d'Administration a arrêté les comptes semestriels faisant ressortir la poursuite de la croissance dans un environnement toujours très concurrentiel.

ACTIVITE DES ENSEIGNES DU GROUPE ADA





(en millions d'euros) 1er semestre 2018 1er semestre 2017 Variation Chiffre d'affaires enseignes 46,4 41,8 +11,0% . Chiffre d'affaires VP 32,7 28,4 +15,1% . Chiffre d'affaires VU 13,7 13,4 2,2%

Le chiffre d'affaires des enseignes du Groupe ADA enregistre au 1er semestre 2018 une progression de 11%, avec un total de 924 agences au 30 juin 2018, dont :

318 agences ADA ;

606 points de vente Point Loc, la marque de location destinée aux professionnels de l'automobile et lancée au cours du 2ème semestre 2015.

COMPTES SEMESTRIELS DU GROUPE ADA

Chiffres clés du compte de résultat consolidé du groupe ADA

(tenant compte de l'application au 1er janvier 2018 de la norme IFRS 15)

(en milliers d'euros) 1er semestre 2018 Chiffre d'affaires 24 459 Résultat opérationnel 2 401 Résultat financier -75 Résultat net part du groupe 1 438

La norme IFRS15, applicable au 1er janvier 2018, a conduit le Groupe ADA à modifier la comptabilisation des produits liés à l'entrée des franchisés dans le réseau : ces produits sont désormais comptabilisés en chiffre d'affaires prorata temporis sur toute la durée des contrats de franchise, alors qu'auparavant ils étaient comptabilisés en chiffre d'affaires pour leur montant total lors de la signature du contrat de franchise.

A des fins de comparaison, et sans l'application de la norme IFRS 15, le résultat net part du groupe au 1er semestre 2018 s'établirait à 2 340 K€, en progression de 45,4% par rapport au 1er semestre 2017.

(en milliers d'euros) 1er semestre 2018 sans application norme IFRS 15 1er semestre 2017 sans application norme IFRS 15 Variation Chiffre d'affaires 25 639 21 393 +19,8 % Résultat opérationnel 3 581 2 333 +53,5 % Résultat financier -75 59 -227,1 % Résultat net part du groupe 2 340 1 609 +45,4 %





Annexes

1 - Bilan consolidé du groupe ADA (milliers d'euros)

Actif 30/06/2018 31/12/2017 Ecarts d'acquisition nets 15 693 16 341 Immobilisations incorporelles nettes 6 183 5 681 Immobilisations corporelles nettes 7 259 5 977 Autres actifs financiers non courants 625 626 Actifs d'impôts différés 2 017 90 Total des actifs non courants 31 777 28 715 Stocks et en-cours nets 107 110 Créances clients nettes 31 235 25 492 Autres actifs courants 13 286 13 169 Charges constatées d'avances 2 603 826 Trésorerie et équivalents de trésorerie 105 214 Total des actifs courants 47 336 39 811 Total actif 79 113 68 526 Passif 30/06/2018 31/12/2017 Capital 4 442 4 442 Primes et autres réserves consolidées 19 919 20 252 Résultat de l'exercice 1 438 3 296 Capitaux Propres part du groupe 25 799 27 990 Intérêts minoritaires 0 0 Capitaux propres totaux 25 799 27 990 Provisions non courantes 133 133 Dettes financières à long terme 3 106 2 387 Passifs d'impôts différés 0 0 Total passifs non courants 3 239 2 520 Provisions courantes 0 0 Dettes financières à court terme 17 067 11 711 Dettes fournisseurs 9 010 6 812 Autres passifs courants 14 032 16 401 Produits constatés d'avances 9 966 3 092 Total passifs courants 50 075 38 016 Total passif 79 113 68 526

2 - Variation des capitaux propres consolidés

Capital Primes et Réserves consolidées non distribuées Capitaux propres -

part du groupe Intérêts minoritaires Capitaux propres de l'ensemble consolidé Capitaux propres au 01/01/2017 4 442 24 644 29 086 0 29 086 Résultat 1er semestre 2017 1 609 1 609 0 1 609 Divers -1 -1 -1 Capitaux propres au 30/06/2017 4 442 26 252 30 694 0 30 694 Résultat 2ème semestre 2017 1 687 1 687 1 687 Divers -7 -7 -7 Dividendes -4 384 -4 384 -4 384 Capitaux propres au 31/12/2017 4 442 23 548 27 990 0 27 990 Résultat 1er semestre 2018 1 438 1 438 0 1 438 Impact normes IFRS -3 635 -3 635 -3 635 Divers 6 6 6 Capitaux propres au 30/06/2018 4 442 21 357 25 799 0 25 799

Comptes non audités par les Commissaires aux comptes Données financières non comptables

