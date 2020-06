ADC THER : Therapeutics organise une conférence téléphonique sur les données des essais cliniques du Loncastuximab Tésirine (Lonca) à présenter au congrès annuel virtuel de l'Association européenne d'hématologie

ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT), une société de biotechnologie spécialisée dans l'oncologie au stade clinique avancé, pionnière du développement et de la commercialisation de conjugués médicamenteux d'anticorps très puissants et ciblés pour les patients souffrant d'hémopathies malignes et de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui qu'elle organisera une conférence téléphonique en direct et en webdiffusion le vendredi 12 juin 2020 à 8h30 EDT pour présenter les données provisoires actualisées de l'essai pivot de phase 2 du Lonca chez des patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réactivé, ainsi que les résultats provisoires d'un essai de phase 1/2 mettant en évidence le potentiel de Lonca à progresser vers des options thérapeutiques plus précoces dans des thérapies combinées, qui seront présentés lors du 25e congrès virtuel de l'Association européenne d'hématologie (EHA25).

Pour accéder à la conférence, composez le 833-526-8381 (national) ou le +41 225 805 976 (international) et demandez à participer à la conférence téléphonique d'ADC Therapeutics. Une retransmission en direct de la présentation sera disponible dans la section Investisseurs du site internet d'ADC Therapeutics à l'adresse suivante:www.adctherapeutics.com.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique spécialisée en oncologie au stade clinique avancé, à l’avant-garde du développement et de la mise sur le marché de conjugués anticorps-médicament (ou ADC, pour Antibody-drug conjugates) très puissants et ciblés pour les patients atteints d’hémopathies malignes ou de tumeurs solides. La Société met au point des ADC en s’appuyant sur des dizaines d’années d’expérience dans ce domaine et en ayant recours à la technologie basée sur des pyrrolobenzodiazépines (PBD) de nouvelle génération, pour laquelle ADC Therapeutics dispose de droits exclusifs pour ses cibles. La sélection de cibles stratégiques pour les ADC à base de PBD et des investissements substantiels dans le développement de phase clinique précoce ont permis à ADC Therapeutics de créer un solide portefeuille de projets cliniques et de recherche pour le traitement de cancers hématologiques et de tumeurs solides aux besoins non satisfaits importants. La Société dispose de multiples ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, qui vont de premières études chez l’homme à des études cliniques de Phase 2, aux États-Unis et en Europe, ainsi que de nombreux ADC précliniques en phase de développement.

Le loncastuximab tésirine (Lonca, anciennement ADCT-402), le produit candidat phare de la Société, évalué dans le cadre d’une étude clinique pivot de Phase 2 portant sur 145 patients pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire, a montré un taux de réponse globale (TRG) intermédiaire de 45,5 %, dépassant ainsi le critère principal espéré. Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301), le deuxième produit candidat phare de la Société, est en cours d’évaluation dans le cadre d’une étude clinique pivot de Phase 2 portant sur 100 patients pour le traitement du lymphome hodgkinien (LH) récidivant ou réfractaire, après avoir présenté un TRG de 86,5 % chez des patients atteints d’un LH dans une étude clinique de Phase 1. La Société procède également à l’évaluation de Cami comme approche innovante en immuno-oncologie pour le traitement de diverses tumeurs solides au stade avancé.

ADC Therapeutics est basé à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et dispose d’une présence à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey.

Accès à d'autres informations sur ADC Therapeutics

Remarque: ADC Therapeutics communique avec les investisseurs et le public par l'intermédiaire du site internet de la société (https://adctherapeutics.com/), où ils trouveront, entre autres, des présentations destinées aux investisseurs, des présentations scientifiques, les dossiers déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, les communiqués de presse, les conférences téléphoniques publiques et les webcasts. Les informations qu'ADC Therapeutics publie sur ces canaux et sites internet peuvent être considérées comme des informations importantes. Par conséquent, ADC Therapeutics encourage les investisseurs, les médias et autres personnes qui s'intéressent à ADC Therapeutics à examiner régulièrement les informations que la Société publie sur ces canaux, y compris sur le site internet d'ADC Therapeutics dédié aux relations avec les investisseurs. Cette liste de canaux peut être mise à jour périodiquement sur le site internet d'ADC Therapeutics dédié aux relations avec les investisseurs et peut inclure d'autres canaux que ceux décrits ci-dessus. Le contenu du site internet d'ADC Therapeutics ou de ces canaux, ou de tout autre site internet accessible à partir de son site internet ou de ces canaux, ne peut être réputé intégré par renvoi à tout dépôt de dossier en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200605005506/fr/