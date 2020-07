ADC Therapeutics : annonce que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux a levé la suspension clinique partielle dont faisait l'objet l'étude clinique pivot de Phase 2 sur le camidanlumab tésirine

ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT), une société de biotechnologie spécialisée dans l’oncologie au stade clinique avancé, pionnière du développement et de la mise sur le marché de conjugués anticorps-médicament («antibody drug conjugates – ADC») de prochaine génération basés sur la technologie hautement performante et ciblée du dimère de pyrrolobenzodiazépine (PBD), a annoncé aujourd’hui que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a levé la suspension clinique partielle dont faisait l’objet l’étude clinique pivot de Phase 2 sur le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement appelé ADCT-301) menée auprès de patients atteints d’un lymphome de Hodgkin (LH) récidivant ou réfractaire.

«L’équipe d’ADC Therapeutics a travaillé sans relâche pour fournir rapidement une réponse exhaustive à la FDA à la suite de sa demande d’informations sur notre essai clinique pivot de Phase 2 du Cami, a expliqué le Dr Jay Feingold, PhD, vice-président et directeur médical d’ADC Therapeutics. Pendant la suspension clinique partielle, nous avons continué de traiter des patients avec le Cami, et nous nous réjouissons à l'idée de reprendre dès que possible le recrutement de nouveaux patients pour l’essai.»

L’essai clinique de Phase 2, multicentrique, ouvert, à groupe unique et mené sur 100 patients, évalue l’innocuité et l’efficacité du Cami chez des patients atteints d’un LH récidivant ou réfractaire. Les patients atteints d’un LH récidivant ou réfractaire avec pathologie confirmée n’ayant pas réagi à trois thérapies antérieures, y compris le brentuximab vedotin et un inhibiteur de point de contrôle approuvé pour le LH comme le nivolumab ou le pembrolizumab, sont éligibles au recrutement pour l’essai clinique. L’essai a pour but de soutenir la présentation à la FDA d’une demande de licence de produits biologiques.

À propos du camidanlumab tésirine (Cami)

Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301) est un conjugué anticorps-médicament («antibody drug conjugates – ADC») composé d’un anticorps monoclonal qui se lie au CD25 (HuMax®-TAC, utilisation autorisée par Genmab A/S), conjugué à la charge utile du dimère de la pyrrolobenzodiazépine (PBD), la tésirine. Une fois lié à une cellule exprimant le CD25, l’ADCT-301 est internalisé dans la cellule où les enzymes libèrent l’ogive à base de PBD qui tue la cellule par mort cellulaire immunogène. La libération intra-tumorale de l’ogive PBD peut également provoquer la mort par exposition des cellules tumorales voisines. L’ADC épuise également les lymphocytes T régulateurs CD25 positifs dans l’environnement tumoral. Toutes ces propriétés du Cami peuvent améliorer l’activité antitumorale à médiation immunitaire. Le Cami est évalué dans un essai clinique pivot de Phase 2 chez des patients atteints d’un lymphome hodgkinien (LH) récidivant ou réfractaire, ainsi que dans un essai clinique de Phase 1a/1b chez des patients atteints d’un LH et d’un lymphome non hodgkinien récidivant ou réfractaire, et dans un essai clinique de Phase 1b sur les tumeurs solides.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT) est une société biotechnologique spécialisée en oncologie au stade clinique avancé, à l’avant-garde du développement et de la mise sur le marché de conjugués anticorps-médicament (ou ADC, pour Antibody-drug conjugates) très puissants et ciblés pour les patients atteints d’hémopathies malignes ou de tumeurs solides. La Société met au point des ADC en s’appuyant sur des dizaines d’années d’expérience dans ce domaine et en ayant recours à la technologie basée sur des pyrrolobenzodiazépines (PBD) de nouvelle génération, pour laquelle ADC Therapeutics dispose de droits exclusifs pour ses cibles. La sélection de cibles stratégiques pour les ADC à base de PBD et des investissements substantiels dans le développement de phase clinique précoce ont permis à ADC Therapeutics de créer un solide portefeuille de projets cliniques et de recherche pour le traitement de cancers hématologiques et de tumeurs solides. La Société dispose de multiples ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, qui vont des premières études chez l’homme à des études cliniques de Phase 2, aux États-Unis et en Europe, ainsi que de nombreux ADC précliniques en phase de développement.

Le loncastuximab tésirine (Lonca, anciennement ADCT-402), le principal produit candidat de la société, a été évalué dans un essai clinique pivot de Phase 2 auprès de 145 patients pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire, qui a montré un taux de réponse globale intermédiaire (TRG) de 48,3%, dépassant le critère d'évaluation principal cible. Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301), le deuxième produit candidat principal de la société, est évalué dans un essai clinique pivot de Phase 2 sur 100 patients pour le traitement du lymphome de Hodgkin (LH) récidivant ou réfractaire après avoir montré un TRG de 86,5% chez les patients atteints de LH dans un essai clinique de Phase 1. La société évalue également Cami comme une nouvelle approche immuno-oncologique pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées.

ADC Therapeutics est basé à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et dispose d’une présence à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour plus d’informations, visiter le site: https://adctherapeutics.com/ et suivez la Société sur Twitter et LinkedIn.

