Addex reçoit un financement de 1,2 millions de livres de Wellcome Trust

Zurich (awp) - Le laboratoire pharmaceutique Addex Therapeutics a reçu un financement de 1,2 millions de livres de la part de Wellcome Trust. Les fonds seront consacrés à la conduite d'études dans le cadre d'un programme de recherche, a précisé Addex jeudi.

Avec ce financement, Addex rejoint l'initiative Human Drug and Brain Research (THuNDR2) et travaillera avec des neuroscientifiques britanniques et des experts du développement pharmaceutique, notamment avec les universités de Cambridge, Bristol, Exeter, Oxford and Kings College London.

Addex a étudié le rôle du récepteur D1, le principal pour la dopamine et jouant un rôle majeur dans l'attention, la concentration et les différentes addictions. L'objectif du programme est de mieux saisir le fonctionnement de la dopamine dans le cerveau et ses effets sur la santé humaine.

Le produit ADX10061 développé par Addex sera mis à disposition des chercheurs pour les aider dans leurs études médicales expérimentales, précise le communiqué. ADX10061 a accompli plusieurs études cliniques de phase 2, montrant qu'il est sûr et bien toléré.

"Addex est impatient de jouer un rôle dans la compréhension de l'importance de la dopamine, ce qui pourra également nous amener à trouver une voie de développement pour ADX10061", a commenté Robert Lütjens, directeur de la recherche chez Addex Therapeutics.

