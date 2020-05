Addus HomeCare Corporation : Le regain d'intérêt devrait continuer 12/05/2020 | 14:45 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 86.5$ | Objectif : 103$ | Stop : 78.5$ | Seuil d'invalidation : 72.5$ | Potentiel : 19.08% Le retour des volumes et de la volatilité marquent théoriquement le point de départ d'une impulsion haussière pour Addus HomeCare Corporation. La hausse devrait se poursuivre.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 86.5 $ pour viser les 103 $. Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Avec un PER attendu à 46.38 et 36.55 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés. Sous-secteur Services de soins à domicile Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ADDUS HOMECARE CORPORATION -13.83% 1 291 AMEDISYS, INC. 6.66% 5 764 NICHIIGAKKAN CO., LTD. 0.26% 890 PT MEDIKALOKA HERMINA TBK 0.00% 578 METLIFECARE LIMITED -0.23% 566 TSUKUI CORPORATION -0.83% 318 ESTIA HEALTH LIMITED 0.00% 250

Données financières (USD) CA 2019 642 M EBIT 2019 41,0 M Résultat net 2019 25,5 M Dette 2019 46,6 M Rendement 2019 - PER 2019 45,6x PER 2020 35,9x VE / CA2019 2,05x VE / CA2020 1,77x Capitalisation 1 269 M Prochain événement sur ADDUS HOMECARE CORPORATION 10/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 98,13 $ Dernier Cours de Cloture 82,34 $ Ecart / Objectif Haut 29,9% Ecart / Objectif Moyen 19,2% Ecart / Objectif Bas 8,09% Dirigeants Nom Titre R. Dirk Allison President, Chief Executive Officer & Director Steven I. Geringer Chairman W. Bradley Bickham Chief Operating Officer & Executive Vice President Brian W. Poff CFO, Chief Accounting Officer, Treasurer & EVP Mike Wattenbarger Senior Vice President-Information Technology