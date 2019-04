Adecco : Barclays relève son objectif de cours

05/04/2019 | 13:44

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Adecco avec un objectif de cours remonté de 61 à 64 francs suisses, soulignant notamment l'ambitieux programme d'économies de coûts du groupe helvétique de ressources humaines à horizon 2020.



Si le titre a pris environ 25% depuis son point bas de janvier, le broker estime aussi que le ratio PE (cours sur BPA), ainsi que les rendements de free cash-flow et de dividende, 'semblent encore suggérer que le marché intègre dans le cours une légère récession'.



'Ceci laisse de la place pour une expansion des multiples et des relèvements de résultats si le retournement récent de l'Europe ne devait s'avérer rien de plus qu'un moment de faiblesse', juge l'intermédiaire financier.



