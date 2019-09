Adecco : Credit Suisse relève son opinion

02/09/2019 | 11:41

Credit Suisse relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 57 à 60 francs suisses sur le titre du spécialiste des services en ressources humaines Adecco, parallèlement à son pair néerlandais Randstad.



'Nous pensons que la combinaison d'indicateurs avancés en stabilisation, d'une durabilité du dividende si les conditions macro faiblissent de façon tangible et de soutien aux marges venant d'initiatives internes, n'est pas reflétée dans le cours actuel', juge-t-il.



Le bureau d'études laisse inchangées ses prévisions pour le groupe helvétique au titre de l'année 2019, mais les réduit de 2 à 6% pour 2020 et 2021, adoptant 'une vision plus prudente sur les marchés finaux'.



