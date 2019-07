Adecco : Deutsche Bank passe à la vente

05/07/2019 | 11:57

Dans le cadre d'une note sectorielle consacrée au travail temporaire, Deutsche Bank est passé à la vente sur le titre Adecco, contre un précédent conseil de 'conserver' la valeur. L'objectif de cours est écrêté de 52 à 50 francs suisses, soit un potentiel de baisse de plus de 10%.



Certes, la croissance du marché nord-américain a tiré les résultats des entreprises du secteur, indique une note de recherche, mais cette tendance va probablement s'affaiblir.



Or 'si les Etats-Unis ne représentent qu'environ 20% des profits d'Adecco et de Randstad, ils concentrent respectivement 50 et 60% de la progression des résultats d'exploitation ajustés depuis 2008', calcule une note. L'affaiblissement de la croissance des Etats-Unis - hypothèse retenue par Deutsche Bank - pénaliserait donc les deux groupes, et contrebalancerait de meilleures tendances en Europe.





