Adecco : Morgan Stanley relève son conseil

14/06/2019 | 13:08

Morgan Stanley relève son conseil de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et son objectif de cours de 60 à 67 francs suisses sur Adecco, estimant que 'la croissance organique demeure clé', mais que 'le marché sous-estime le potentiel interne et le levier opérationnel'.



Le broker ajoute qu'une analyse des composantes de la marge du groupe helvétique de services en ressources humaines 'suggère un potentiel de hausse de 30 points de base, ou 7-8%, pour le consensus 2020, présentant ainsi une claire opportunité'.



