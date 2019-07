Adecco : Oddo dégrade à 'alléger'

11/07/2019 | 09:24

Dans une note sur le travail temporaire, Oddo abaisse son conseil sur Adecco de 'neutre' à 'alléger' et son objectif de cours de 59 à 51 francs suisses, le jugeant 'plus sujet à des difficultés spécifiques dans les marchés à risque'.



Le bureau d'études souligne qu'après une quasi stabilisation en Europe au premier trimestre, et un rythme dans la lignée du trimestre en mars, les marchés de l'intérim en Europe ralentissent. Aussi, il réduit ses BPA estimés pour Adecco de 5% en 2019 et de 6% en 2020.



'Le re-rating qu'a connu le secteur depuis le début de l'année repose sur une amélioration de la croissance au second semestre, or celle-ci nous semble de plus en plus incertaine, en particulier en cas de ralentissement marqué aux Etats-Unis', estime l'analyste.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.