ADECCO : en petite forme au deuxième trimestre, du mieux à attendre au second semestre

Adecco a vu son bénéfice net reculer de 11% au deuxième trimestre, à 170 millions d'euros. Son Ebita ajusté ressort à 270 millions d'euros, en baisse de 6%, contre un consensus de 273 millions. En organique, il s'est stabilisé. Il a représenté 4,5% (-0,3 point en publié, -0,2 point en organique) d'un chiffre d'affaires de 6,05 milliards. Ce dernier a augmenté de 1%. En organique, la croissance a atteint 5%. En organique et ajustée de l'effet calendaire, elle s'affiche à 4%.Sur l'ensemble du semestre, le groupe d'intérim affiche un bénéfice net 300 millions d'euros (-18%), un Ebita ajusté de 484 millions (-13%, dont -9% en organique) et un chiffre d'affaires de 11,74 milliards d'euros (stable mais en hausse de 5% en organique). Sa marge d'Ebita ressort à 4,1% (-0,7 point en publié, -0,6 point en organique).En termes de perspectives, Adecco a indiqué que son chiffre d'affaires a augmenté organiquement et hors effet calendaire de 4% en juin et juillet. Le groupe est également sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 50 millions d'euros de gains de productivité cette année, ce qui devrait entrainer une amélioration de sa marge au second semestre.