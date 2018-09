Adecco a vu la croissance de ses revenus ralentir au 3e trimestre

Zurich (awp) - Signalant des "progrès significatifs" dans la mise en oeuvre de sa stratégie, Adecco a pu accroître ses revenus en juillet et en août de 2%, en chiffres ajustés des jours fériés et sur une base organique. Le groupe zurichois, numéro un mondial du placement de personnel, fait cependant part d'une légère décélération en septembre au regard du début du 3e trimestre.

Par rapport au 2e trimestre de l'année en cours, la croissance a quelque peu ralenti en particulier en Europe continentale, reflet de marchés et de données conjoncturelles plus faibles, écrit mercredi le groupe sis à Glattbrugg, en banlieue zurichoise, en préambule à une journée destinée aux analystes et investisseurs, à Londres. En Allemagne, les affaires ont continué de souffrir des effets de la consolidation des marques Adecco et Tuja.

Sur d'autres marchés, dans lesquels le programme stratégique "Perform, transform and innovate" est mieux établi, tels que la France, l'entreprise aux racines valdo-françaises a continué d'afficher de solides performances. Pour mémoire, Adecco avait vu ses revenus progresser de 4% entre avril et fin juin, après avoir affiché durant plusieurs trimestres des taux entre 6 et 7%.

"Les affaires se sont révélées plus difficiles qu'attendu", a relevé le directeur général Alain Dehaze, cité dans le communiqué. La multinationale a cependant pris des mesures en vue d'adapter les coûts à cet environnement plus difficile, a-t-il ajouté.

Revenant sur les progrès affichés dans ce cadre, Adecco note se concentrer sur trois domaines clefs, à savoir l'efficacités des ventes, l'efficience du recrutement et l'optimisation des processus administratifs. Les initiatives lancées à ce titre doivent notamment permettre au groupe de réduire les frais généraux et autres dépenses administratives de 100 points de base jusqu'en 2020, par rapport à 2016, rappelle Adecco. En parallèle, le groupe veut soutenir la croissance de ses revenus.

vj/ol