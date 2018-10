Adecco : arrivée d'une DRH en janvier

12/10/2018 | 08:58

Adecco Group fait part ce matin de la nomination de Gordana Landen comme directrice des ressources humaines (DRH) et membre du comité exécutif. Basée à Zurich, elle prendra ses fonctions le 7 janvier prochain.



De nationalité suédoise, elle rejoindra le groupe suisse après avoir occupé des fonctions similaires chez Signify (ancienne division éclairage de Philips). Elle a aussi exercé des fonctions chez Ericsson et SCA(Svenska Cellulosa AB).



'Gordana Landen est une experte de premier plan dans le domaine des ressources humaines et de la gestion de talents, avec une large expérience et un historique éprouvé de succès dans plusieurs secteurs', commente le CEO Alain Dehaze.



