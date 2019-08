Adecco : baisse de 6% du bénéfice net au 2e trimestre

08/08/2019 | 08:45

Adecco Group dévoile au titre du deuxième trimestre un bénéfice net en baisse de 6% à 159 millions d'euros, soit 0,98 euro par action, et une marge d'EBITA hors exceptionnel stable à 4,5% pour des revenus en recul de 2% à 5,92 milliards (-4% en organique).



Le groupe suisse de ressources humaines explique que la dégradation de ses revenus en organique reflète les conditions de marché, en particulier une croissance plus lente en Europe, mais pointe une amélioration de sa marge brute de 70 points de base à 19%.



'GrowTogether a soutenu une nouvelle progression de la productivité au deuxième trimestre et nous restons en voie de réaliser le gain de 70 millions d'euros d'économies prévu en 2019', affirme le directeur général Alain Dehaze.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.