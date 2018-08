Adecco : changements au comité exécutif début 2019

30/08/2018 | 09:36

Le géant suisse des ressources humaines Adecco Group fait part de changements de son comité exécutif, à partir du 1er janvier prochain, pour 'renforcer la concentration stratégique et rationaliser les responsabilités régionales'.



Parmi les changements apportés, John Marshall quittera le groupe et son poste de responsable régional pour l'Amérique du Nord, le Royaume Uni et l'Irlande, ainsi que pour le recrutement professionnel, poste qui sera alors occupé par Sergio Picarelli.



Ce dernier cèdera ses fonctions actuelles de responsable de l'Italie, l'Europe de l'Est et l'Afrique du Nord-Moyen-Orient à Enrique Sanchez, qui conservera en outre celles de responsable de la péninsule ibérique.



