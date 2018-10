Adecco : émission obligataire de 6 milliards de yens

04/10/2018 | 11:49

Le groupe suisse Adecco a annoncé aujourd'hui avoir procédé à une émission d'obligations de 6 milliards de yens (environ 46 millions d'euros) destinées à être utilisées à des fins de fonctionnement général.



Les obligations portent sur un coupon de 1,05% et viendront à échéance dans 15 ans, c'est-à-dire en 2033, a déclaré le groupe.



Adecco est actuellement noté 'Baa1' avec une perspective stable par Moody's et 'BBB +' avec une perspective stable par Standard & Poor's.



