Adecco : la croissance décélère toujours

09/08/2018 | 09:04

En données comparables, la croissance des ventes d'Adecco a continué de ralentir au 2e trimestre, et les marges se sont pincées. Cette publication du groupe suisse de travail temporaire ressort ainsi un peu en dessous des attentes du marché.



En données comparables ajustées des effets calendaires, le CA a augmenté de 4% au 2e trimestre (T2), à 6,05 milliards d'euros. Mais ce taux était de 6% au T1 et de 7% au T4 2017. Au T2, la croissance est revenue en Amérique du Nord. Premier marché d'Adecco, la France reste également dynamique (+ 8%), mais la tendance ralentit par rapport au T1 (+ 10%), et cela n'empêche pas un tassement des marges.



La marge d'exploitation ajustée ressort en baisse de 30 points de base à 4,5%, ce qui comprend des 'investissements stratégiques' (notamment afin de 'numériser' le groupe) qui ont justement 'coûté' 30 points de base. Le résultat net part du groupe trimestriel ressort en baisse de 11% à 170 millions d'euros, soit une baisse de 18% sur le semestre à 300 millions.



En guise de perspectives, Adecco indique que sa croissance organique ajustée était de 4% en juin comme en juillet, premier mois du 3e trimestre.









