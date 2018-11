Adecco : la décélération des ventes se poursuit

06/11/2018 | 09:19

Le dynamisme d'Adecco ne cesse de s'amenuiser au fur et à mesure que s'écoule l'année 2018, a indiqué le groupe helvétique ce matin.



A périmètre, changes et nombre de jours ouvrés comparables, la croissance des ventes du géant suisse du travail temporaire, qui était de 6% au 1er trimestre et de 4% au deuxième, a de nouveau décéléré au 3e trimestre (soit un CA de près de six milliards d'euros), à 2%. En outre, durant les mois de septembre et d'octobre, ce taux est tombé à 1%.



Adecco évoque une 'surperformance continue en France', son premier marché, avec une croissance de 5%. Mais l'Amérique du Nord est à la peine.



Hors éléments exceptionnels, la marge d'EBITA (302 millions d'euros, - 6% en données publiées, et - 2% en organique) revient de 5,4 à 5% sur le trimestre. Sur neuf mois, elle baisse de 5 à 4,4%.



Notons que le bénéfice net trimestriel décollé de 119% à 270 millions d'euros, principalement en raison de la plus-value de cession (113 millions d'euros) sur Beeline. Ce dernier chiffre est supérieur aux attentes.







