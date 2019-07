Adecco : lanterne rouge du SMI après une dégradation

05/07/2019 | 12:17

En baisse de 3,5%, l'action Adecco était la lanterne rouge de l'indice zurichois SMI après qu'un bureau d'études, Deutsche Bank, ait abaissé à la vente son conseil sur le dossier, contre 'conserver'. L'objectif de cours revient à 50 francs suisses.



'Si les Etats-Unis ne représentent qu'environ 20% des profits d'Adecco et de Randstad, ils concentrent respectivement 50 et 60% de la progression des résultats d'exploitation ajustés depuis 2008', indique une note. L'affaiblissement de la croissance des Etats-Unis - hypothèse retenue par Deutsche Bank - pénaliserait donc les deux groupes, et contrebalancerait de meilleures tendances en Europe.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.