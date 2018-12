Adecco : nomination d'un nouveau CDO

11/12/2018 | 09:43

Le groupe Adecco annonce ce matin la nomination de Teppo Paavola au poste de Chief Digital Officer (CDO).



'Dans ce rôle nouvellement créé, M. Paavola supervisera le portefeuille d'activités numériques en forte croissance du groupe Adecco, notamment Adia, Vettery et YOSS. Il sera responsable de l'expansion et de la montée en puissance de ces activités afin de s'assurer que le groupe Adecco soit le leader du paysage numérique des ressources humaines de l'avenir. M. Paavola travaillera également à créer davantage de synergies entre les activités en ligne et hors ligne du Groupe et à développer davantage les opportunités de partenariats technologiques de premier plan', explique le groupe Adecco.



Teppo Paavola prendra ses fonctions officiellement le 14 janvier.





