Adecco : nomination d'un président pour Modis

16/04/2019 | 08:59

Adecco Group fait part ce mardi de la nomination de l'Allemand Jan Gupta au poste nouvellement créé de président de sa marque Modis et de membre du comité exécutif, nomination qui prendra effet à partir du 6 mai prochain.



'En tant que leader des solutions professionnelles pour l'informatique, l'ingénierie et les sciences de la vie, Modis sert plus de 6.000 clients dans 18 pays à travers le monde', rappelle le géant helvétiques des services en ressources humaines.



Disposant d'une carrière de plus de 20 ans dans le secteur technologique, Jan Gupta était le plus récemment directeur opérationnel et membre du conseil de Schunk Group, une entreprise allemande d'ingénierie avancée.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.