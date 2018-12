Adecco nomme un responsable du numérique

Zurich (awp) - Le spécialiste de l'intérim Adecco a nommé Teppo Paavola au poste de directeur du numérique. Le nouveau responsable, qui accède également à la direction générale du groupe, prendra ses fonctions mi-janvier, a annoncé mardi le numéro un mondial du secteur.

Dans ce poste nouvellement créé, M. Paavola devra gérer les activités numériques "en forte croissance" d'Adecco, notamment Adia, Vettery et Yoss, et de les faire progresser. Il devra également créer plus de synergies entre les activités classiques et numériques du groupe zurichois, a précisé ce dernier dans un communiqué.

De nationalité finlandaise, M. Paavola a précédemment occupé les fonctions de responsable du développement et directeur des activités numériques de la banque BBVA, ainsi que diverses fonctions chez Paypal, Nokia et GE Capital.

