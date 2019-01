Adecco : plombé par une dégradation d'analyste

03/01/2019 | 15:38

Adecco lâche 4,7% à Zurich pénalisé par une dégradation d'opinion chez Credit Suisse de 'neutre' à 'sous-performance', avec un objectif de cours ramenés de 50 à 40 francs suisses, dans une note consacrée aux acteurs du travail temporaire.



'Nous nous attendons à ce que la dynamique du marché se dégrade dans les mois qui viennent, ce qui mettra sous pression la croissance organique', selon l'analyste qui pointe aussi les mouvements de protestation en France, important marché pour Adecco.



Or, Credit suisse estime que le cours de l'action Adecco ne reflète que partiellement ce scénario et que la croissance organique du groupe suisse devrait virer au rouge au quatrième trimestre. Il écrête ses prévisions bénéficiaires, et avec elles sa cible.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.