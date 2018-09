Adecco : signale un ralentissement de sa croissance

19/09/2018 | 09:25

Lors d'une journée investisseurs organisée à Londres, Adecco va présenter un point sur sa stratégie. Et il a évoqué un ralentissement de sa croissance.



A l'occasion, le géant suisse du travail temporaire a notamment indiqué qu'en juillet et en août, soit les deux premiers mois du 3e trimestre, la croissance organique de ses ventes (ajustée des effets calendaires) s'était établie à 2%. De plus, 'l'évolution des volumes au début du mois de septembre marque une légère décélération par rapport aux deux premiers mois du troisième trimestre de 2018', ajoute le groupe. En cause : notamment l'Europe continentale, où la conjoncture ralentit. L'Allemagne est citée, mais la France semble mieux orientée.



Le directeur général Alain Dehaze évoque des conditions de marché 'plus difficiles que prévu', et a indiqué que des mesures avaient déjà été prises afin d'en contrer les effets.



Pour mémoire, la croissance organique d'Adecco, ajustée du nombre de jours ouvrés, était de 4% au 2e trimestre.



Adecco présentera ses comptes du 3e trimestre le 6 novembre prochain.







