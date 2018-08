Changements à la direction générale d'Adecco

Zurich (awp) - Le spécialiste du travail temporaire Adecco effectue des changements au sein de sa direction générale à partir de début 2019. La nouvelle structure permettra de dégager des synergies entre les différentes activités et régions, a souligné jeudi l'entreprise.

Sergio Picarelli remplacera John Marshall en tant que directeur régional Recrutement spécialisé pour l'Amérique du Nord, la Grande-Bretagne et l'Irlande. M. Marshall part à la retraite après 20 ans de bons et loyaux services. M. Picarelli aura la charge de générer des synergies entre les différentes marques du groupe. Chez Adecco depuis 1993, il a rejoint le comité de direction en 2009.

Enrique Sanchez prendra la tête des activités en Italie et en Europe de l'Est, remplaçant M. Picarelli. Il restera responsable de la péninsule ibérique.

Federico Vione, directeur du recrutement général de la région Amérique du Nord, Grande-Bretagne et Irlande sera chargé en plus de la région Amérique latine, précédemment dirigé par Enrique Sanchez. Federico a rejoint le groupe en 1999 et depuis 2009, il est membre de la direction.

Enfin, Franz-Josef Schürmann, actuellement directeur des ventes et de l'innovation quitte le groupe en fin d'année. Son poste ne sera pas repourvu. Les directeurs des ventes et du numérique, non membres de la direction, rapporteront directement au directeur général (CEO) Alain Dehaze.

ol/al