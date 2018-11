Prévisions Adecco: chiffre d'affaires de près de six milliards au 3e trimestre

Zurich (awp) - Le pourvoyeur en travailleurs intérimaires Adecco prévoit de dévoiler mardi 6 novembre ses résultats au troisième trimestre. Cinq analystes se sont penchés sur la question des projections.

T3 2018E (en mio EUR) consensus AWP fourchette T3 2017A estimations chiffre d'affaires 5'981 5'960 - 6'010 5'901 5 bénéfice brut 1'092 1'049 - 1'113 1'091 4 Ebita 268 262 - 273 321 5 bénéfice net 220 165 - 262 123 5 (en %) croissance organique* 1,4 1,1 - 1,7 6 4 * ajusté du nombre de jours travaillés

FOCUS: Adecco s'étant épanché sur la marche de ses affaires à l'occasion d'une journée dédiée à ses actionnaires mi-septembre, soit à peine deux semaines avant la fin du partiel, le potentiel de surprise s'annonce limité.

Le spécialiste du placement temporaire déplorait alors une croissance de 2% (organique comme ajustée) sur les mois de juillet et d'août, assortie d'un ralentissement sur début septembre. Le groupe affichait encore 4% au deuxième trimestre et avait auparavant habitué les observateurs à un rythme de croisière de 6 à 7%.

Les analystes rappellent volontiers que les concurrents Randstad et Manpower ont aussi accusé une perte de vitesse, mais souligne que l'atterrissage pourrait être encore plus brutal pour Adecco, évoquant même une probable perte du statut de numéro un du secteur. Le néerlandais Randstad a en effet généré 6,01 milliards d'euros de revenus, alors que les prévisions pour Adecco s'articulent en dessous de la barre des six milliards.

La direction sera attendue au tournant sur les mesures d'optimisation des coûts promises mi-septembre. La rentabilité demeure pour l'heure bridée par les investissements dans la numérisation des processus, mais les premiers fruits de ces efforts sont attendus dès cette année.

OBJECTIFS: Adecco ne se livre pas à des prévisions à court terme, mais compte à plus longue échéance afficher une croissance quatre fois supérieure à celle de l'économie mondiale dans son ensemble.

D'ici mi-2020, le programme d'économies baptisé "Growtogether" doit permettre d'épargner 250 millions d'euros d'ici 2020, dont 50 millions dès cette année. La direction a par ailleurs promis aux actionnaires une politique "progressive" de rémunération, y compris en cas de récession mondiale.

POUR MÉMOIRE: Adecco est demeuré pour le moins discret entre juillet et fin septembre.

COURS DE L'ACTION: le titre Adecco fait clairement partie des cancres du SMI depuis le début de l'année, après avoir chuté de 80,10 francs suisses en janvier jusqu'à près de 45 francs suisses fin octobre.

Homepage: www.adecco.com

jl/rw/jh