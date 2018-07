Adecco : Oddo BHF reste à 'achat', abaisse sa cible

31/07/2018 | 10:01

Oddo BHF reste à 'achat' sur Adecco avec un objectif de cours revu de 83 à 71 francs suisses, après une mise à jour de ses estimations (révision en baisse de ses BPA 2018/19 de -2%/-6%) et de sa valorisation en intégrant désormais les multiples de bas de cycle.



Alors que le groupe de ressources humaines publiera ses résultats le 9 août, le bureau d'études attend un deuxième trimestre marqué par le ralentissement séquentiel de la croissance organique à 3,9% ajustée des jours ouvrés et une baisse de la marge d'EBITA à 4,4%.



Oddo BHF estime toutefois que la baisse exagérée du titre (-18% depuis le début de l'année) offre une valorisation attractive. 'Si nous sommes plus prudents sur les perspectives de croissance en 2018/19, nous ne sommes pas alarmistes pour autant', affirme l'analyste.



