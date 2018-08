Adecco : Oddo BHF reste à l'achat

10/08/2018 | 11:37

Après la publication par Adecco de ses résultats trimestriels, l'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation 'Achat' sur le titre du groupe suisse de travail temporaire, estimant notamment que 'le deuxième semestre devrait être mieux orienté'.



'Le groupe a réitéré sa confiance dans l'atteinte de son objectif de réduction des coûts de 50 ME cette année, correspondant à un impact de l'ordre de +40 pb sur la marge d'EBITA au S2 2018. Ceci, couplé à l'amélioration de la productivité dans certains pays et au levier opérationnel dans d'autres devrait amortir l'impact des investissements internes, et conduire à une amélioration de la marge d'EBITA visible plutôt au T4, limitant ainsi la baisse sur l'année', anticipe Oddo BHF.



'Nos estimations sont ajustées à la marge suite à cette publication. Nous attendons un léger tassement de la croissance organique au S2 (+3.5%e vs. 5.1% au S1) menant à 4.3%e sur l'année (consensus à 4.5%e) et une baisse limitée de la marge d'EBITA à 4.7%, en ligne avec le consensus.'



En plus de maintenir son opinion Achat, l'analyste réaffirme son objectif de cours de 71 francs suisses.





