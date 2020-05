Adecco : affiche une perte trimestrielle de 348 ME

05/05/2020 | 10:21

Adecco a déclaré qu'il avait enregistré une perte au premier trimestre en raison d'une dépréciation de l'écart d'acquisition liée à la crise de Covid-19.



Le groupe de recrutement suisse a déclaré une perte nette sur la période de 348 millions d'euros, contre un bénéfice de 133 millions d'euros l'année précédente.



Le chiffre d'affaires est en baisse organique de 8% à 5,1 milliards d'euros, a ajouté la société. Le chiffre d'affaires en mars a baissé de 19% d'une année sur l'autre a déclaré le groupe, le taux de baisse s'accélérant encore en avril (environ -40%).



Adecco a indiqué qu'il avait subi une dépréciation de l'écart d'acquisition de 362 millions d'euros au cours du trimestre, sur l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, avec un niveau 'sans précédent' d'incertitude concernant Covid-19.



Pourtant, le groupe de ressources humaines a déclaré qu'il était entré dans la crise avec un bilan 'solide', une 'bonne' liquidité et une infrastructure informatique 'robuste', en raison de la transformation de l'entreprise au cours des dernières années.



