Adecco: bénéfice et chiffre d'affaires en recul au 3e trimestre

Zurich (awp) - Le groupe de placement de personnel Adecco a déclaré un bénéfice net de 179 millions d'euros au troisième trimestre, nettement en deçà des 270 millions enregistrés à la même période l'année précédente. Ce chiffre est toutefois supérieur aux attentes des analystes du consensus AWP qui avaient anticipé une décroissance à 176 millions.

Le résultat opérationnel brut (Ebitda) ajusté du troisième trimestre s'est élevé à 288 millions d'euros, en baisse de 4% en comparaison annuelle, en deçà des attentes des analystes consultés par AWP qui tablaient sur 290 millions d'euros. Cette évolution est à mettre au compte d'un ralentissement de la croissance des revenus et de la progression des investissements informatiques liés au programme de transformation "Grow Together", a expliqué l'entreprise.

Le chiffre d'affaires s'est affiché en baisse de 2% sur un an à 5,9 milliards d'euros, reflétant des conditions de marché toujours difficiles en Europe et aux Etats-Unis, selon un communiqué publié mardi. La croissance organique a reculé de 4%, soit plus que les prévisions des analystes qui attendaient un repli de 3,8%.

Malgré cela, le chiffre d'affaires des mois de septembre et d'octobre reste "en ligne" avec celui du 3e trimestre selon l'appréciation d'Adecco.

Pour l'année à venir, l'entreprise maintient ses objectifs de 250 millions d'euros d'économies grâce à son programme d'optimisation "Grow Together".

