Adecco boudé malgré sa performance 2019

Zurich (awp) - Adecco figurait bien seul aux avant-postes de l'indice phare de la Bourse suisse mercredi avant l'ouverture des échanges. Le géant helvétique du placement de personnel a certes comme prévu poursuivi sur la voie de la contraction organique, aussi bien sur la fin de l'an dernier que sur le début de l'exercice en cours, mais les analystes accueillent favorablement le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions.

A 10h09 et malgré une entame de séance en fanfare, la nominative Adecco cédait à la panique ambiante liée au coronavirus et abandonnait 1,5% à 53,08 francs suisses. Le SMI pour sa part dévissait de 2,15%.

Goldman Sachs souligne dans un commentaire qu'Adecco est soumis aux mêmes aléas que son concurrent néerlandais Randstad. L'établissement new-yorkais doute d'une embellie sur l'exercice en cours, au vu des incertitudes conjoncturelles actuelles, mais salue la rentabilité opérationnelle de la multinationale zurichoise. Le programme de rachat d'actions ne suffit toutefois pas pour relever la recommandation "sell", assortie d'un objectif de cours à douze mois de 55,00 francs suisses.

La rentabilité ajustée et le programme de rachat d'actions réjouissent également UBS, qui campe pour sa part sur sa recommandation d'achat et sur un cours de 67 francs suisses d'ici un an.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) de son côté souligne que le creux de la vague n'a toujours pas été atteint, du fait de l'environnement conjoncturel global d'une part, mais également en raison des grèves en France et d'ajustements réglementaire outre-Manche. L'établissement zurichois préfère dans ce contexte demeurer neutre sur le titre, malgré une valorisation jugée abordable et un rendement du dividende généreux.

jh/ol