Adecco : dans le rouge après son point d'activité

05/11/2019 | 11:45

Adecco recule de 1,3% à Zurich, après la présentation d'un chiffre d'affaires en repli de 4% au titre du troisième trimestre, en organique et ajusté de jours ouvrés, 'pénalisé par des conditions de marchés difficiles en cours en Europe et aux Etats-Unis'.



Le géant suisse des ressources humaines a vu sa marge brute s'améliorer sensiblement, augmentant de 70 points de base à 19,4%, mais sa marge d'EBITA hors exceptionnel s'est tassée de 10 points de base à 4,9%.



Par ailleurs, Adecco fait part d'un accord définitif pour la cession de Soliant Health, son activité de placement dans le secteur de la santé aux Etats-Unis, à la firme de private equity Olympus Partners, pour 612 millions de dollars.



