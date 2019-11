Prévisions Adecco: recettes de 5,92 milliards d'euros au 3e trimestre

Zurich (awp) - Le groupe de placement de personnel Adecco va publier mardi ses résultats au troisième trimestre 2019. Sept analystes se sont penchés pour le consensus AWP sur la question des prévisions:

T3 2019E (en mio EUR) consensus AWP T3 2018A chiffre d'affaires 5'923 5'996 bénéfice brut 1'130 1'124 Ebita 290 302 bénéfice net 176 270 (en %) croissance organique* -3,8 +2 * ajusté du nombre de jours ouvrés

FOCUS: volontiers qualifié de société "hautement cyclique", la multinationale zurichoise risque d'avoir senti passé les turbulences conjoncturelles entre juillet et fin septembre. Le groupe lui-même avait prévenu en août que la décroissance avait subi une accélération au mois de juin et risquait de préfigurer de la tendance pour le partiel subséquent.

Le déclin a commencé à se profiler à partir du dernier trimestre 2018 (-1%), pour se creuser sur les deux partiels suivants (-2% et -3%). Le grand rival néerlandais Randstad, qui a chipé à l'automne dernier le statut de numéro un du secteur à Adecco, n'a pas été épargné non plus par les difficultés et vient de reconnaître une contraction organique de 2% sur le troisième trimestre 2019.

Les analystes se pencheront par ailleurs sur la rentabilité qu'Adecco a jusqu'ici réussi à préserver. Le directeur financier Hans Ploos van Amstel avait avancé en août une extension de la marge brute de l'ordre de 40 points de base sur le troisième trimestre. Le bénéfice net risque par contre d'avoir souffert d'un important exceptionnel, sous la forme de la cession d'une participation, sur la base de comparaison.

OBJECTIFS: Adecco n'a pas pour habitude de s'aventurer sur le terrain des prévisions chiffrées à court terme et se contente de viser une performance quatre fois supérieure à celle de l'économie mondiale.

Le programme d'optimisation doit générer à compter de l'an prochain des économies de l'ordre de 250 millions d'euros. La direction promet par ailleurs depuis quelque temps aux actionnaires une rémunération "progressive", y compris en période de récession.

POUR MÉMOIRE: à l'exception des résultats au deuxième trimestre en août, Adecco s'est fait remarquablement discret.

COURS DE L'ACTION: la nominative Adecco s'est enrobée depuis janvier de plus de 27%, surclassant ainsi un SMI en progression de près de 22% sur la même période. Le titre s'échange désormais à près de 59 francs suisses.

