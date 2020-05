Prévisions Adecco: recettes trimestrielles attendues à 4,91 milliards d'euros

Zurich (awp) - Le mastodonte du travail temporaire Adecco prévoit de livrer mardi 5 mai ses résultats du premier trimestre 2020. Quatre analystes se sont essayés à l'exercice des pronostics pour le consensus AWP:

T1 2020E (en mio EUR) cons. AWP fourchette T1 2019A analystes recettes 4'911 4'667 - 5'174 5'645 4 croissance org.* (%) -12,5 -17,4 - -9,7 -2,0 4 Ebita 131 103 - 156 221 4 bénéfice net 75 49 - 94 133 4 * ajustée des jours ouvrables

FOCUS: Le secteur du travail temporaire est durement touché par la crise du coronavirus. Les mesures de fermetures et de confinement ont entraîné un recul de la demande à partir de la mi-mars. Les effets sur Adecco au premier trimestre sont donc susceptibles d'être limités. Les analystes s'attendent en moyenne à un recul du chiffre d'affaires de 13%. La rentabilité risque d'être sous pression.

Le virus arrive à un moment défavorable pour Adecco. Le groupe subit une baisse des volumes depuis quelques partiels en raison du ralentissement économique dans plusieurs pays.

La question se pose de savoir si le groupe va annoncer un nouveau programme d'économies. Celui intitulé "Growtogether" expire cette année et pourrait connaître un successeur.

OBJECTIFS: Adecco livre seulement des objectifs à moyen terme et non annuels. Il veut croître quatre fois plus vite que l'ensemble de l'économie.

Le programme "Growtogether" doit entraîner dès 2020 des économies de 250 millions d'euros. La direction s'est engagée dans une politique "progressive" du dividende, même en cas de récession.

POUR MEMOIRE: Le conseil d'administration d'Adecco a renoncé, lors de l'assemblée générale, à sa proposition de nommer Rachel Duan comme membre de l'organe de surveillance. Ce retrait est intervenu après que des voix se sont faites entendre pour critiquer le grand nombre de mandats exercés par la candidate.

COURS DE L'ACTION: le titre a reculé depuis le début de l'année de 34%, bien davantage que le SMI (-11%).

www.adecco.com

