Prévisions Adecco: recettes trimestrielles attendues à 5,96 milliards d'euros

Zurich (awp) - Le spécialiste du travail intérimaire Adecco publie mercredi 26 février ses chiffres pour le quatrième trimestre 2019. En tout, 12 analystes ont contribué au consensus AWP:

T4 2019E (en mio EUR) cons. AWP T4 2018A analystes recettes 5'964 6'127 croissance organique* (%) -3,8 -1,0 bénéfice brut 1'155 1'169 Ebita** 279 294 Ebita 254 235 bénéfice net 160 -112 2019E 2018A (CHF) dividende par action 2,44 2,50 * ajustée des jours ouvrables ** hors éléments exceptionnels

FOCUS: une contraction des recettes est attendue au quatrième trimestre, que ce soit en termes organiques ou corrigé des jours ouvrables.

Lors de la présentation des résultats au troisième trimestre, la direction n'avait pas laissé entrevoir la perspective d'une amélioration rapide. Les chiffres d'affaires combinés de septembre et octobre (sur une base ajustée) se sont étiolés de 4%. Les volumes affichent un recul depuis plusieurs trimestres, une baisse allant de pair avec le ralentissement conjoncturel. Adecco n'est pas l'unique victime, le concurrent néerlandais Randstad, qui a ravi à son rival zurichois la place de numéro un mondial, doit également faire face à la tempête.

Il faudra passer les chiffres au peigne fin afin de repérer des tendances sur certains marchés, comme l'Allemagne, où les affaires ont évolué défavorablement ces derniers mois. Les difficultés rencontrées par l'industrie automobile ne sont pas étrangères à cette tendance négative. Randstad a accusé une chute des volumes d'affaires de 15% dans ce pays.

Les analystes se demandent également dans quelle mesure ce déclin des recettes va affecter la rentabilité. L'actuel programme de réduction des coûts ("GrowTogether") devrait permettre d'économiser 70 millions en 2019 et 250 millions à partir de 2020. L'impact devrait être modéré, en raison de la chute des revenus.

Les chiffres ajustés serviront de baromètre pour ce quatrième trimestre, faussé par plusieurs éléments extraordinaires. Lors du dernier partiel 2018, Adecco avait inscrit une correction de valeur de 270 millions qui avait plombé la performance. Par ailleurs, la vente de la filiale américaine Soliant Health sera comptabilisée au quatrième trimestre. La ZKB table sur un gain de 100 millions d'euros.

La rémunération des actionnaires demeure au premier plan avec la question d'un éventuel rachat d'actions, en sus du dividende.

OBJECTIFS: le groupe zurichois ne fournit pas d'objectifs annuels et étale ses prévisions à moyen terme, avec comme ambition de croître plus vite que le marché. En plus des économies attendues grâce à GrowTogether, la direction table sur une politique de dividende "progressive", même en cas de récession.

POUR MÉMOIRE: la vente de Soliant Health aux Etats-Unis s'explique par une volonté de se concentrer sur des marques qui peuvent être exploitées globalement. Cette société américaine est spécialisée dans le recrutement de personnel pour le secteur de la santé.

Un changement a été annoncé en janvier à la direction générale, avec le départ du directeur financier Hans Ploos van Amstel en milieu d'année. Coram Williams reprendra le flambeau. Ralf Weissbeck a pris les fonctions de directeur de l'information depuis le début de l'année, succédant à Rob James.

COURS DE L'ACTION: le titre Adecco s'est enrobé d'un tiers en 2019. L'action se négocie à 55 francs suisses, un niveau nettement inférieur au pic de quelque 80 francs suisses.

site internet: www.adecco.com

